星展上修我今年CPI至2% 不排除央行6月再度升息

星展銀行 (台灣) 今 (18) 日舉行第 2 季經濟展望說明會，對台灣今 (2023) 年的經濟成長預估值維持 1.6% 不變，而受電價調漲影響因此將今年消費者物價指數 (CPI) 年增率上修至 2%，因此央行就算 6 月再度升息也不讓人意外。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，考量台灣出口嚴重下滑，星展已在 1 月將台灣的 GDP 成長預估值從 2.3% 下修至 1.6%，第 2 季仍維持 1.6% 預估值不變；星展預期去 (2022) 年第 4 季和今年第 1 季將有連續 2 個季度的 GDP 負成長，符合技術性衰退的定義。

在通膨部分，飼料成本上漲、禽流感疫情等推升食品價格的供給端因素持續存在，但全球油價走勢放緩讓能源通膨回落，但 4 月電價調整可能將進一步推高 CPI 約 0.2 個百分點。星展將今年 CPI 預測值從 1.8% 上修至 2.0%，目前 CPI 年增率已在今年第 1 季觸頂，預估接下來的第 2 季至第 4 季仍可能接近 2%。

馬鐵英表示，自今年第 2 季開始，受到消費成長溫和加速，出口收縮幅度減小的激勵，GDP 年增率將有望轉正，在出口成長轉正、半導體去庫存過程基本完成後，預估到今年第 4 季 GDP 年增率可望顯著反彈至 3% 以上。

馬鐵英進一步指出，電子產品需求在疫情後回落、加上全球利率上升，加上中美科技緊張局勢升級，台灣半導體出口面臨嚴重下滑，電子零組件行業的庫存出貨比已攀升至多年的高點，已接近 2008 年全球金融危機和 2001 年科技泡沫破裂期間的水準。

從歷史經驗推斷，此輪半導體去庫存過程可能至少需要 3 個季度才能完成，最快需等到今年第 3 季。

此外，中國疫情後重啟的復甦還不廣泛，短期內無法為台灣出口提供有力支撐。歷史數據顯示，台灣對中國的出口與大陸出口指標的相關性較高；與電子產品相比，非電子產品出口與中國消費和投資指標的相關性較高。

馬鐵英分析，今年下半年中國國內經濟更廣泛的復甦可望提振台灣的非電子產品出口；但對占台灣對中國總出口三分之二的電子產品而言，顯著復甦可能仍需等待全球終端需求的好轉。

馬鐵英說，這波貿易衰退對台灣國內經濟的負面溢出效應似乎有限，在高性能計算和電動汽車領域需求支撐下，半導體產業 2024 年盈利前景仍有可能改善；大型晶圓廠在當前周期性低迷時期繼續投資於尖端技術，以鞏固其行業領先地位。

在消費方面，儘管通膨上升導致實際薪資下降，但消費者仍可動用疫情期間積累的「超額」儲蓄，台灣家庭儲蓄佔可支配收入比率在 2019 年 到 2021 年間從 21.8% 大幅上升至 25.2%，儲蓄率回落 1% 估計約可釋放新台幣 1000 億元左右的支出，相當於 GDP 的 0.4%。