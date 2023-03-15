雖利率明顯波動 美國上周房貸申請量繼續上升

雖然房貸利率有所波動，但房貸需求連續第二周增加。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周總申請量較前周增加了 6.5%。

符合資格方 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.79% 降至 6.71%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.80 降至 0.79。

但這只是平均水準，因在周五 (10 日) 因矽谷銀行倒閉的消息而大幅下降之前，房貸利率在過去一周大部分時間裡都處於偏高水位。

雖然利率偏高，但購屋房貸申請本周成長了 7%，但仍較去年同期低 38%。在利率上漲約 1 個百分點後，購屋活動在 2 月初基本停滯，但現在似乎又再起，也許是因為買家擔心利率會進一步上漲。問題是這會持續多久？

John Burns Real Estate Consulting 的伯恩斯 (John Burns) 說：「當利率飆升時，這種情況總是會發生，而且只會持續幾周。」他說，即使利率偏高，但 2 月新屋銷售量有所增加。

美國第二大房屋建築商萊納 (Lennar) 周二 (14 日) 公布的財報優於預期，該公司董事長米勒 (Stuart Miller) 在財報聲明中表示：「購屋族正在考慮今天的利率環境可能成為新常態的可能。因此，房市繼續發生變化，因為不斷增加的家庭和家庭組合繼續推動需求以應對長期供應短缺。」

房貸再融資申請較前周增加 5%，但較一年前減少 74%。

根據另一項來自《Mortgage News Daily》的調查，抵押貸款利率周一 (13 日) 進一步下降，但在 2 月消費者物價指數 (CPI) 周二公布後再次反彈，代表雖然近期銀行業動盪，Fed 可能下周會再次升息。