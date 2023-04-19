不確定性讓經理人態度悲觀 經理人減碼股票加碼債券

企業保守財測與通膨壓力讓市場變數續存，經理人對後市展望也相對悲觀，根據美銀美林經理人調查報告顯示，經理人仍顯悲觀，淨 29% 經理人減碼股票、淨 10% 加碼債券為 2009 年 3 月、金融海嘯以來最高，現金配置比重持平在 5.5% 的高水位。

企業獲利持續下修與保守的財測，聯準會官員堅持審慎對抗通膨，讓市場後續走向變數仍多，從 4 月美銀美林經理人調查報告顯示，在擔憂信用緊縮與經濟衰退下，近 5 成經理人看好投資級債表現將優於非投資級債、比例為記錄來最高。

調查指出，淨 63% 及 68% 經理人預期全球經濟與企業獲利將在未來 12 個月進一步惡化，比例為近 4 個月最高，悲觀看法也使債券的淨加碼程度創金融海嘯來最大，49% 經理人看好未來 12 個月投資級債表現將優於非投資級債、比例創紀錄來最高。

對通膨與升息的預期，淨 84% 經理人看好整體通膨將在未來一年內下滑，淨 58% 預期短期利率將走低、比例為 2008 年 11 月來最高，不過也仍有近 9 成經理人認為未來 12 個月通膨將維持於高於趨勢的水位。

對於本波升息循環利率終點看法則呈現五五波，49% 經理人預期聯準會將於五月份再升息一碼後結束本波升息循環，另 51% 則認為終點利率可能升至 5.25~5.5% 或以上，高於 2003 年到 2007 年升息循環的利率上緣。

而就降息的預期而言，認為聯準會降息循環將在 2024 第一季啟動的經理人比例佔 35% 最高、其次為 2023 第四季的 28%、2023 第三季的 14%。

就風險而言，銀行信用緊縮與全球經濟衰退為本月最大尾端風險，而高通膨可能使央行偏鷹則緊接其後，比例分別為 35% 與 34%，第三則為系統性信用風險，而可能引發信用事件的因子中，有 48% 經理人認為可能來自美歐商業不動產，25% 認為是美國影子銀行。