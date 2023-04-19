英國3月通膨意外仍高達兩位數 助英鎊走升

英國3月通膨意外仍高達兩位數 助英鎊走升(圖:shutterstock)
英國3月通膨意外仍高達兩位數 助英鎊走升(圖:shutterstock)

英國 3 月份的通膨依然居高不下，保持在兩位數的高位，這是另一個出人意料的強勁數據，支持英國央行進一步升息。

英國國家統計局周三 (19 日) 表示，在食品價格出現四十多年來最強勁漲幅的推動下，消費者價格指數 (CPI) 較上年同期上漲 10.1%。雖然較 2 月份回落 0.3 個百分點，但高於經濟學家此前預期的放緩至 9.8%。

以央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 為首的決策者曾表示，如果通膨壓力消退，可能會暫停升息。但今天的數據表明，英國的通膨比美國或歐元區更加頑固。

報告發布後，英鎊歐元匯率上漲超過 1%。 英國政府債券暴跌，將兩年期和五年期債券的殖利率推高至少 5 個基點。 交易員現在押注利率將在 9 月達到 5% 的峰值，高於目前的 4.25%，比昨天高 13 個基點。

Institute of Directors 首席經濟學家 Kitty Ussher 表示，英國央行的工作尚未完成，為解決根本問題，貨幣政策委員會在開會時仍需要再次升息。

數據顯示，英國 3 月 CPI 月率為 0.8%，高於市場預期的 0.5%，低於 2 月份的 1.1%。

截至 2023 年 3 月，包括業主住房成本在內的消費者價格指數 (CPIH) 在 12 個月內上漲了 8.9%，略低於 2 月份的 9.2%，但遠高於預期。

英國核心 CPI(不包括波動較大的食品、能源、酒精和菸草價格) 在過去 12 個月裡，上漲了 5.7%，與 2 月份的年度漲幅持平。

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