阿根廷夜未眠 通膨率惡化升至104.3%

阿根廷國家統計暨普查局週五 (14 日) 表示，該國通膨率在截至 3 月份的一年內飆升至 104.3%，成為全球通膨最惡化的國家之一，這使阿根廷人民荷包縮水，並引發生活成本危機，從而加劇貧窮。

阿根廷為拉丁美洲第 3 大經濟體，長年為高通膨問題所苦，該國 3 月通膨年增率達 104.3%，自 1991 年以來、通膨率連續兩個月破三位數字紀錄，3 月份物價漲幅達 7.7%，遠高於分析師預測的 7.1%，創自 2002 年以來最快的月漲幅。

阿根廷通膨率在截至 3 月份的一年內飆升至 104.3 %(圖片：tradingeconomics)

阿根廷一家出版社的職員 Claudia Hernansaez 悲嘆道：「就我來說，我根本無法存錢。」「我曾想像有天財務情況會好轉，但目前阿根廷 (通膨) 情況非常嚴重，而且比以往都還嚴重。」

一名阿根廷退休人員 Juan Tartara 表示：「每週光顧一家商店，店內價格都會飆升，有時食物漲價 10% 或 15%，一年之內，牛肉價格從大約 1,000 阿根廷披索 (約 4.66 美元) 或 1,200 披索，現在已經漲到 2,800 披索。」

阿根廷作為全球重要的穀物出口國，目前卻經歷史上最嚴重的乾旱之一，大豆、玉米和小麥的收成備受影響，促使阿根廷經濟損失數以十億計美元出口收入，並加重其國內物價漲勢。

飆升的物價打擊阿根廷薪資和消費能力，將貧窮率推高至近 40%，並削弱阿根廷貝隆派 (Peronist) 聯合政府在 10 月總統大選臨近之際的聲望。