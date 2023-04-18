拉加德警告：經濟分裂將增加通膨、損害成長

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (17 日) 警告，世界經濟分裂為美中兩大陣營，將威脅全球商業穩定、增加通膨及損害經濟增長。

她表示，目前人們正目睹全球經濟分裂成為相互競爭的集團，每個集團都試圖盡可能拉攏其他地區，向自身的戰略利益和共同價值靠攏。

拉加德在位於紐約的美國外交關係協會 (Council on Foreign Relations) 發表講話時說，所有這些改變，都可能在諸多決策領域產生深遠的影響。她表示，供應鏈方面或因此失去穩定性，且將進一步出現「多極化」。

在地緣政治影響下，富裕的民主國家陣營提出要增強供應鏈韌性，確保它們免受戰爭、疫情、專制國家經濟脅迫的影響。但國際貨幣基金 (IMF) 等警告，全球經濟「碎片化」可能損害經濟成長。

拉加德認為，國家停止或減少與敵對方貿易，並轉移尋求本土或盟國供應，成本將會上漲，而且，貿易實際上難以完全切斷。例如，歐洲仍有 98% 稀土資源依賴中國。

她擔心，如果全球供應鏈因地緣政治而分裂，將增加通膨，短期可能達到 5%，長期的影響仍會額外增加 1%。

她表示，一個更分裂及更低效的全球經濟，將讓央行更難以控制通膨，需要政府政策制定者協助，並要設法透過改善供應鏈效率和節省能源，以控制成本。

拉加德還提到，美國不能將美元繼續作為全球貿易貨幣視為理所當然，現在包括中國、俄羅斯及其他國家，都在尋求脫離對美元的依賴。