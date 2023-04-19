【產業指南】一文掌握電動車產業鏈上中下游概念股

電動車議題持續發酵，多數投資人眼看許多概念股產生火熱行情，但卻不見得有參與到，有時候僅是因為對於公司的不了解，因而出現猶豫。本篇我們幫大家彙整電動車產業動向與發展、一路深入介紹到上中下游，並且介紹各供應鏈與相關概念股，方便投資人更快速的了解，一起來看看吧！

1. 汽車產業概況

當前市場最火熱的議題就是電動車的成長性，研究機構對全球乘用車預估銷量也樂觀看待，在汽車產業中，主要以燃油車和新能源車為主，但當前最具顯著動能的當屬新能源車，這也與碳中和趨勢下，各國推行新能源相關激勵的政策呈高度相關

產值、各國政策►特斯拉降車價擴市佔；汽車產業概況

2. 汽車產業鏈

而 2023 年全球車市在基期低、晶片荒緩解下有望走向復甦，這就有利於電動車相關的供應鏈，在提及供應鏈前，我們先從汽車製造流程說起。

整個供應鏈包括製造商、供應商和分銷商等多個環節，每個環節皆環環相扣密不可分，由上到下主要有三個階段，分別是車輛設計與開發、零組件生產以及銷售與進出口業務，在供應鏈當中，上游是零組件生產、中游為組裝與維修、下游則是售後服務。

完整流程、上中下游關係►3 分鐘了解汽車製造的 3 流程

3. 能源車成本比重

有了初步的認識後，透過電動車與燃油車間的比較，可以知道電動車當前相對具有優勢。

能源車詳細介紹►3 種類型 5 大系統一次掌握

接著透過拆解製造成本，來判斷哪些供應商可能會是最大的受惠者，電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，並且得知有 5 大系統

4. 能源車系統 5 大分類

以純電動車為例，目前主要分為五大系統，分別是馬達動力系統、車電系統、充電系統、電池系統與車身系統，並且由於電動車因零組件減少、無複雜的引擎技術，也讓整個供應鏈更加扁平化，這就有利於台廠的零組件發展。

5. 電池系統

首先介紹佔成本比重相當高的電池系統，電池主要由三個元件組成，分別是電池芯、機殼和電源控制板，而整個電池產業鏈的上游即為電池原材料，包含正負極材料、電解液、隔離膜、罐體等材料，中游則為電池芯的製造，下游則是模組廠商，中上游在整個產業鏈是關鍵角色，因為電池芯主要的原材料即佔了全部製造成本約 6 成以上

電池產業詳細介紹►電池材料佔 6 成製造成本，供應鏈大拆解

6. 車電系統

汽車上的電子設備可歸納為車電系統一環，市場經常提及自駕車概念、ADAS 等名詞，就與車電息息相關

到底這些對於汽車工業發展有什麼革命性影響？台灣在供應鏈扮演又什麼樣的角色？

自動駕駛分與 ADAS 詳細介紹►自動駕駛是什麼？ADAS 扮演關鍵角色

7. 馬達動力系統

能源車要前進，主要是依賴電池輸出電能給馬達來驅動車輛行進，因此馬達的動力也是整台車的靈魂之一，會根據電壓有不同的優勢，馬達結構相當簡單，就是固定不動的「定子」以及會旋轉的「轉子」所組成，並利用電磁感應原理，產生「同性相吸、異性相斥」，進而令轉子移動產生動能。

了解馬達細節►電動車的動力關鍵，永磁馬達概念股一手掌握

8. 車身系統

雖然市場對電動車聚焦主要在充電樁、功率元件、電池等，然一台車的組成需要各種零組件來達成，車身系統也是不可或缺的一環，台灣也有相當多的隱形冠軍，因此也幫大家整理了相關概念股

台灣隱形冠軍►瑞典戰車撞不壞？車身工藝是大學問，車身概念股一次看

9. 充電系統

相較於燃油車，電動車主要劣勢是續航力及充電時間較加油來得沒效率，因此消費者對於電動車的購買意願受到影響，所以提高續航力和充電效率是各品牌努力的方向，值得注意的是，隨著能源車成長趨勢確立，研究機構指出 2021-2025 年公共快充年複合成長率達 13%、私人充電樁則是 44%，一起來看看台灣有那些廠商吧！►充電樁 5 年複合成長率達 44％ 概念股一覽

當然整個電動車產業鏈龐大，概念股也較多，若有新的內容，我們也會隨時更新喔！

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