〈財委會質詢〉國債鐘創新高 財長解釋主要是這2原因所致

根據財政部統計，每人負擔債務升破 27 萬元，立委關切該如何改善，對此財政部長莊翠雲解釋，國債鐘創新高主要是 3 月撥補資金給台電增資，加上今年初包括年終獎金及勞健保補助等大額經費支出，用短期融資因應。

立法院財委會今 (19) 日邀請財政部、金管會、數位發展部等部會，因應金融業導入 AI 科技進行專題報告，財長莊翠雲針對國債鐘創新高此事做前述回應。

媒體報導，截至今年 4 月 7 日為止，中央政府一年期以上債務未償餘額將近 6 兆元，國人平均負擔債務約 27.1 萬元，創下歷史新高。

國民黨立委林德福質詢時問，國債創新高，國人每人負債約 27 萬元，財政部有何因應之道？

莊翠雲答詢時說，國債鐘創新高主要與撥付資金給台電增資，以及今 (2023) 年初年終獎金、勞健保補助的大筆經費支出，因此以短期融資支應支出。

莊翠雲進一步指出，等 5 月綜所稅進帳後，資金水位就會提高，屆時會先償還短期債務，同時也會執行今年編列的需要債務還本的部分，強調到時候債務就會減少。

林德福還說，財政部應該在稅收超徵時優先還債，去 (2022) 年預算編列 950 億元，增加償還債務，因此還債金額高達 1500 億元，只要歲課收入增加且超過預算數，將優先還債以減少舉債。