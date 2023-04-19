天鈺擬減資35% 股東每股可領12元 殖利率6.9%

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (19) 日召開董事會，會中通過擬辦理現金減資 6.53 億元，減資比率 35%，每股退還股東 3.5 元，加上董事會通過發放每股現金股利 8.5 元，股東每股可領到 12 元，以今日收盤價 173.5 元推算，殖利率達 6.9%。

天鈺表示，此次為公司首度辦理現金減資，現階段也是公司創立以來現金水位最高、存貨佔資產最低的時刻，帳上現金及約當現金高達 160 億元，期望透過調整資本結構，提升股東權益報酬率。

天鈺預計現金減資 6.53 億元，總銷除 6529 萬股，減資後實收資本額為 12.13 億元，發行股數降至 1.21 億股，擬在股東會通過後，待主管機關申報生效後，授權董事長訂減資基準日與減資換發股票基準日等。

天鈺指出，去年每股稅後純益 16.49 元，截至去年底止，現金及金融資產 (貨幣型基金) 佔資產總額 64%，負債比率為 16.9%，存貨金額為 25.07 億元，僅佔資產 9.8%，全年營運淨現金流入 56.37 億元，表現良好並優於同業。

天鈺認為，此次現金減資不會對公司未來投資計畫造成影響，未來營運持續擴張，除顯示驅動晶片進化，新品也不斷推出並擴張市佔率，電源管理晶片也有多項新品將在今年量產，其他如時序控制晶片及電子紙驅動晶片出貨量也增加。