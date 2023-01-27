〈財報〉美國運通上季業績未達預期 CEO強調未見衰退訊號

經濟學家可能正在關心經濟衰退，但美國運通 (AXP-US) CEO 史奎里 (Stephen Squeri) 表示，他仍然看不出代表經濟衰退即將到來的支出縮減趨勢。

他在該信用卡巨頭公布第 4 季財報時表示，「我們沒有看到經濟衰退的訊號。」

美國運通的美國消費者服務和商業部門第 4 季銷售額分別成長 23% 和 15%。這家信用卡巨頭全年財測為銷售額成長 15% 至 17%；每股獲利預計在 11 美元到 11.4 美元之間，分析師的預期為 10.52 美元。

該公司的獲利和銷售額的確微幅低於華爾街預期。史奎里表示，小型企業在本季後半段的支出疲軟，是造成誤失的主要原因。

以下是美國運通與華爾街估計相比的表現：

●淨銷售額 142 億美元，低於預期的 142.1 億美元

●稀釋後每股獲利 2.07 美元，低於預期的 2.21 美元

美國運通股價在周五盤前交易飆升 5%，原因是投資者無視獲利未達預期並看好樂觀的前景。

美國運通的樂觀前景也與 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 1 月至今的穩健銷售趨勢相符；這兩家公司本周都公布了上季財報。

史奎里對經濟的樂觀看法與財報季其他 CEO 的觀點相呼應，包括美國銀行 (BAC-US) 的莫伊尼漢 (Brian Moynihan)。雖然美國銀行處於「溫和」衰退陣營，但莫伊尼漢指出，消費者在 2023 年將繼續快速消費，「他們很會花錢。帳戶裡仍有足夠的錢。」