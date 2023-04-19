滙豐調升輝達評等、目標價翻倍 看好AI晶片定價能力

滙豐銀行 (HSBC) 周二 (18 日) 發布研究報告，調升繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia) 投資評等，並將目標價調高一倍，看好輝達在人工智慧 (AI) 晶片的定價能力，帶動獲利和股價上攻。

滙豐銀行科技研究主管 Frank Lee 將輝達評等從「減持」(reduce) 調升至「買進」(buy)，在此之前，Lee 是追蹤輝達的 48 位 Refinitiv 分析師當中，唯一給予該股負面評等的人。他還將目標價從 175 美元翻倍至 355 美元。

升評消息一度帶動輝達 (NVDA-US) 盤中勁揚 5%，股價登上去年 3 月 27 日以來最高，雖然尾盤漲勢收斂，周二仍收高 2.46% 至每股 276.67 美元。

受惠於 AI 熱潮，輝達今年迄今已飆漲 91%，且自去年 10 月的低點反彈約 150%，是標普 500 指數中表現最佳的成份股。

Lee 認為，輝達在 AI 領域的成長機會，抵銷了他之前對資料中心業務放緩和庫存水位上升的擔憂。他認為，輝達在 AI 晶片方面的定價能力好得令人吃驚，除了推動獲利上升，還有望帶來更高估值。

輝達 2 月公布財報時預估本季營收可達 65 億美元，優於華爾街普遍預期，執行長黃仁勳也對企業廣泛採用 AI 晶片充滿信心。

CompaniesMarketCap 數據顯示，輝達目前市值約 6833.7 億美元，名列全球第七，前六名分別是蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、沙烏地阿美、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和「股神」巴菲特的波克夏海瑟威 (BRK.B-US)。