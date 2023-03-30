輝達目標價上調至300美元 分析師：除AI外軟體事業也不容小覷

輝達目標價上調至300美元 分析師：除AI外軟體事業也不容小覷(圖：REUTERS/TPG)
輝達目標價上調至300美元 分析師：除AI外軟體事業也不容小覷(圖：REUTERS/TPG)

隨著人工智慧 (AI) 技術風潮崛起，繪圖晶片設計大廠輝達 (NVDA-US) 也搭上了順風車，今年迄今市值來到 6716.18 億美元，一躍成為美國市值第 5 大上市企業。有分析師表示，除了 AI 晶片外，該公司的軟體事業也不容小覷。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 在週三 (29 日) 將輝達的目標價從 275 美元上調至 300 美元，並重申了「增持」評級。

Kumar 表示，輝達的軟體開發仍處於早期成長階段，預期該公司有能力在未來藉此創造新的、利潤豐厚的市場商機。

近期市場多聚焦在輝達於 AI 軟體方面的進展，但 Kumar 認為，這家晶片製造商的軟體方面也有三大潛在的機會，除了 AI 相關的軟體，也擁有能使企業將實體資產進行數化的 Omniverse 軟體，以及用於汽車的自動駕駛軟體。

Kumar 估計，輝達的軟體部門目前營收介於 3.5 億美元至 4 億美元之間，到了 2030 年有可能達到數十億美元。

美國銀行策略師也指出，輝達於加速晶片、系統、軟體、開發商各領域中，都具備獨特地位，有望在全球雲端和企業客戶的 AI 軍備競賽中居冠。美銀將輝達的目標價從 215 美元上調至 255 美元。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 則是表示，受惠於生成式人工智慧 (generative AI) 的長期前景看好，重申輝達的評級為「買進」，並將目標價調升至 270 美元。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 也對輝達給予正面評級，將目標價從 185 美元上調至 265 美元。

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