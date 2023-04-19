美股重點新聞摘要2023年04月19日

今日操盤前瞻

美股財報 (4/18 盤後)：Netflix(NFLX)、西聯銀行 (WAL)、聯合航空 (UAL)

日本 2 月路透短觀製造業指數、工業生產

英國 3 月 CPI

美股財報 (4/19 盤前)：摩根士丹利 (MS)、艾司摩爾 (ASML)

歐盟晶片法案達協議 但追趕美、亞洲效果可能有限

歐洲議會、歐盟理事會和執委會三大機構週二 (18 日) 針對規模 430 億歐元 (470 億美元) 的歐盟晶片法案內容達成協議，但分析師認為，歐盟相對溫和的預算及繁文縟節，追趕美洲和亞洲的效果可能有限。閱讀全文...

Netflix Q1 喜憂參半 終結 DVD 郵寄業務 延後全面打擊帳密共享 盤後挫 10%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布，第一季業務喜憂摻半，並表示其廣泛打擊帳密共享的舉措將延後實施，且第二季財測低於分析師預期，盤後一度挫逾 10%，但之後收復失土，跌幅縮小為不到 1% 。閱讀全文...

MR 頭戴式裝置尚未亮相 傳蘋果先開發一系列配套 App

彭博周二（18 日）援引知情人士消息報導，蘋果正在替混合實境（MR）頭戴式裝置打造大批軟體和服務，提供包括遊戲、健康和協作在內的工具、現有 iPad 功能的新版本以及觀看體育賽事的服務，力求透過該設備新穎的 3D 介面贏得謹慎消費的潛在用戶。其中沉浸式觀看體育賽事將是該頭戴式裝置的一個賣點。閱讀全文...

Fed「鷹王」布拉德：支持繼續升息、經濟衰退擔憂被誇大

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（18）表示，贊成繼續升息以應對持續的通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）上沒有投票權。閱讀全文...