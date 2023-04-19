〈紐約匯市〉中國經濟數據優 美元回落 歐元英鎊走升

在中國公布優於預期的成長數據後，美元指數周二 (18 日) 回落，英鎊則受強勁的薪資成長數據支撐，這推高了英國央行下月進一步升息的可能性。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，至 101.74，止步連二升。

中國周二公布第一季國內生產毛額 (GDP) 年增 4.5%，優於分析師預測的 4%，3 月零售銷售也遠勝預期，年增 10.6%，創下近兩年最高增幅，工廠生產加速成長，但略遜預期。

離岸人民幣兌美元走勢變動不大，截稿前持平在 6.8808 人民幣兌 1 美元。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「對美元指數的看法奠基於強勁的中國經濟，當全球其他地區在經濟活動表現良好，或是優於美國時，通常會對美元不利。」

Wizman 解釋，拖累美元走軟的另一項因素，是美國通膨已經放緩，這也是聯準會接下來可能暫停升息的原因，歐元和英鎊則有望繼續取得良好表現。

期貨交易員預估，Fed 在下一次會議上升息 1 碼的機率目前為 83.4%，但交易員認為年底前仍會降息。

在連續兩個交易日貶逾 0.5% 後，歐元周二彈升 0.4% 至 1.0970 美元，英鎊也漲 0.4% 至 1.2427 美元。

英國公布上月工資增幅高於預期，即使失業率略微上升，經濟學家認為這也有可能促使英國央行下月進一步升息。英國央行曾表示，薪資成長是評估通膨是否會更持久的關鍵因素。

澳幣上漲 0.3% 至 0.6722 美元。澳洲央行最新會議紀錄顯示，央行曾考慮在 4 月升息 1 碼，但後來還是決定暫停升息，但央行也稱，若通膨和需求遲遲未降溫，準備進一步收緊政策。

日元自一個月低點回升，上漲近 0.3%，至 134.07 日元兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (19 日) 約 6:00 價格: