〈美股盤後〉Fed鷹風吹 財報開獎有喜有憂 道瓊那指齊收黑

華爾街正消化新一批喜憂參半的財報，中國首季國內生產總值 (GDP) 以一年來最快速度成長，恐慌指數 VIX 觸及 2022 年 1 月以來最低，美股主指週二 (18 日) 開高，但隨著聯準會「鷹風」吹起，美股收盤幾乎持平，道瓊和那指小幅收低。

政經方面，聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表態贊成聯準會「持續升息」以抑制通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他贊成下月再次升息，然後維持利率在 5% 以上「相當長一段時間」。

聯準會週二發布 2 月 21 日至 3 月 22 日貼現利率會議的紀要顯示，明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭三家地區性銀行支持實施更大幅度的貼現利率升息。

美國陷入債務危機，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於週二的閉門會議上請求共和黨員支持其債務上限計畫，因為這有助於他與美國總統拜登談判，眾院未來幾週將就其提高債務上限的計畫進行表決。

美國財政部週二公告，財政部長葉倫週四就美中經濟關係發表談話，財政部表示，葉倫將詳述拜登政府在應對中國的主要目標，包括為美國人和企業提供公平的競爭環境。

法國總統馬克宏訪中後，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 呼籲歐洲各國試圖與中國維持關係，同時要減少和規避風險，這個新戰略不同於美國推動和中國經貿「脫鉤」的戰略。

歐洲議會、歐盟理事會和執委會三大機構週二歐盟版的晶片法案內容達成共識，預期透過此法案的 430 億歐元補貼，打造歐盟在地晶片供應鏈，減少對境外晶片的依賴。

美股週二 (18 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，工業、能源和資訊科技領漲，醫療保健、通訊服務和公用事業領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍疲軟。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%；Meta (META-US) 跌 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.39%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.15%。

道瓊成分股漲跌互見。嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.81%；高盛 (GS-US) 下跌 1.7%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.32%；波音 (BA-US) 上漲 1.63%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.2%。

費半成分股漲多跌少。美光 (MU-US) 跌 0.98%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.46%；AMD (AMD-US) 下跌 0.10%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.47%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.15%；高通 (QCOM-US) 跌 0.85%。

台股 ADR 大抵收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

美銀和高盛財報兩樣情，導致美銀 (BAC-US) 週二上漲 0.63%，高盛 (GS-US) 走弱 1.70%。

美銀 (BAC-US) 第一季財報表現鼓舞人心，淨利為 70.7 億美元，每股獲利 80 美分，超過華爾街的預期，但高盛 (GS-US) 第一季獲利下跌 19%，原因是低迷的交易活動侵蝕投資銀行業務收入，同時出售其消費部門 Marcus 部分貸款組合也拖累業績。

美國製藥巨擘嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 下滑 2.81% 至每股 161.01 美元。嬌生第一季獲利和營收均優於預期，同時上調今年財測。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.75% 至每股 166.47 美元。消息傳出，蘋果積極打造混合實境 (MR) 頭戴式裝置適用的大量軟體服務 App，包括遊戲、影音、健康和協作在內的工具。

特斯拉 (TSLA-US) 滑落 1.46% 至每股 184.31 美元。特斯拉上海廠工人上周末被告知削減績效獎金之後，現在正翻牆透過社群媒體聯繫執行長馬斯克，馬斯克回應已知悉，正在了解狀況。

英特爾 (INTC-US) 挫低 0.96% 至每股 31.83 美元。英特爾放棄挖礦大餅，宣布於 10 月 20 日起，停止旗下 Blockscale 晶片接單，預期明年 4 月 20 日交付最後一批訂單，淡出專供比特幣挖礦的晶片生產業務。

輝達 (NVDA-US) 勁升 2.46% 至每股 276.67 美元。被匯豐銀行從「減持」上調至「買入」後，輝達領漲費半指數，Piper Sandler 給予輝達「增持」評級，預計該公司將是生成式 AI 的最大贏家。

經濟數據

美國 3 月營建許可月率初值報 - 8.8%，預期 - 6.0%，前值 15.8%

美國 3 月營建許可年化總數報 141.3 萬戶，預期 145 萬戶，前值 155 萬戶

美國 3 月新屋開工年化月率報 - 0.8%，預期 0.4%，前值 7.3%

美國 3 月新屋開工年化總數報 142 萬戶，預期 140 萬戶，前值 143.2 萬戶

華爾街分析

標普成分股中，迄今有 30 家企業公布財報，有 90% 的公司每股純益優於預期，73% 的企業營收超過預期。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示：「市場對企業獲利能力感到緊張，而且對聯準會緊縮政策的擔憂不會很快消退。」

Wilmington Trust 投資長 Tony Roth 認為：「現在處於財報季早期階段，真的很難從正在發生的事情中做出太多預測。 更多地區性銀行將在未來幾天和幾週內公布財報，這將使我們更好地了解它們的表現。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主