動視暴雪3月漲11% NSR分析師：股價仍太便宜 華爾街過度擔憂微軟收購案

動視暴雪 (Activision Blizzard) 3 月漲逾 11%，創 2021 年 1 月以來最大單月漲幅，但新機研究分析師認為，華爾街仍過於擔心微軟 687 億美元收購動視暴雪的交易。

動視暴雪 (ATVI-US) 周五 (31 日) 上漲 0.82%，收每股 85.59 美元，創 2021 年 8 月 12 日以來最高收盤價。以每股 85.59 美元計算，較微軟 (MSFT-US) 每股 95 美元的收購價格僅差距 9.41 美元，但這價差在過去一年一直維持約莫 24.06 美元。

新街研究 (NSR) 分析師 Blair Levin 和 Matt Perault 研究報告指出，截至周四，動視暴雪每股價格為 84.89 美元，意味著交易完成的可能性達 66%。

他們認為，目前市場低估微軟收購動視暴雪的交易完成之可能性。「我們一開始就認為，最有可能是通過談判達成和解，微軟被允許在有條件的情況下完成交易，包括微軟向監管機構做出讓步。」

例如，讓《決勝時刻》在競爭對手的主機上運行至少 10 年，同時確保遊戲的功能、品質和競爭對手主機的發佈時間表都比照微軟自家主機和雲端遊戲服務，且微軟可能也得同意，當自家未能履行其在法庭上讓步承諾時，得以遭競爭對手或監管單位強制執行。

他們認為，最終解決方案也很有可能包含一些與其他微軟產品整合的相關承諾，包括其雲端產品。

該交易仍必須得到英國、歐盟和美國監管機構的批准。英國競爭與市場管理局近期改變其初步調查結果，不再那麼擔心微軟將《決勝時刻》自 Sony 平台撤下，以削弱對手在英國主機市場的競爭力，但該機構仍在考量該收購交易對雲端遊戲市場的影響。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正提起訴訟以阻止這筆交易。歐盟委員會則認可微軟目前做出的讓步能解決其擔憂。分析師認為，該交易在歐洲和英國獲得批准，迫使美國 FTC 尋求和解。

然而，分析師警告，倘若蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Sony 宣布足以顛覆電玩遊戲產業格局的重大交易，就有可能改變法官對微軟該收購案的看法。