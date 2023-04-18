〈東鋼60周年〉董座揭櫫「雙30」目標 2030年前將斥150億元更新設備

左起為東和鋼鐵董事長侯傑騰及榮譽董事長侯貞雄。(鉅亨網記者彭昱文攝)
左起為東和鋼鐵董事長侯傑騰及榮譽董事長侯貞雄。(鉅亨網記者彭昱文攝)

東和鋼鐵 (2006-TW) 今 (18) 日舉辦六十周年廠慶，董事長侯傑騰致詞時表示，東鋼已經進入再生能源時代，2030 年要達到 RE 30 以及減碳 30% 的「雙 30」目標。今年起到 2030 年資本支出至少 150 億元，更換電爐設備，以及發展綠電儲能。

侯傑騰表示，目標今年全台工廠屋頂會都鋪設太楊能版，加上在苗栗後龍龍港工業區建置的五支電力發電，綠電裝置容量占總用電量 12%，相較政府規範 2025 年用電大戶 10% 綠電裝置容量的規範，不僅提前 3 年達陣、更超過標準。

侯傑騰進一步指出，除了自有綠電外，董事會也同意擴大外購綠電，目標要再採購額外 20% 的綠電，達成 RE 30 的目標。在減碳目標方面，則目標 2030 年要較 2005 年減碳 30%。

總經理黃炳樺補充，為了達成 2030 年的目標，公司也預計將更換苗栗廠、桃園廠的電爐，苗栗廠預計今年就會開始啟動更換，預計 2026 年商轉，桃園則是 2027 動工、2030 年商轉，兩座電爐更新就預計需要 80 億元。

此外，東鋼也將在龍港工業區建置併網型 E-dReg 儲能系統，預計投入 57 億元，設置 100MW 電池儲能系統。

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