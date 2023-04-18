盤中速報 - Kala Pharmaceuticals, Inc.(KALA-US)股價急跌至15.8100元，跌幅達5.16%

Kala Pharmaceuticals, Inc.(KALA-US)截至台北時間18日21:43股價下跌0.86美元，報15.8100美元，跌幅5.16%，成交量14,638（股），盤中最高價16.6600美元、最低價15.7800美元。

美股指數盤中表現

Kala Pharmaceuticals, Inc.(KALA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+20.27%
  • 近 1 月：+20.27%
  • 近 3 月：-15.68%
  • 近 6 月：+6605.55%
  • 今年以來：-56.3%

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