升息可望邁入尾聲 REITs投資潛利可期

聯準會升息循環可望進入尾聲，REITs(不動產投資信託) 詢問度大增，大華資產管理 (UOBAM) 亞太股票投資分析部副總劉蘇芳 (Low Soo Fang) 指出，隨著美國聯準會的利率即將見頂，預期 REITs 未來一年可望進入爆發性成長，尤其看好新加坡的 REITs 後市可期。

劉蘇芳表示，目前市場所處位置，無論是股票或是債券市場，都面臨較大的投資風險，而這也是 REITs 發揮優勢的時機，以新加坡的 REITs 來說，儘管去年因美國聯準會的風向轉換出現較大的波動，但從長期表現來看，REITs 與股債相關性低的特性，因此仍可作為資產配置的一環。

看好 REITs 後市，大華銀投信的母集團新加坡大華資產管理，結合新加坡與台灣兩地的投研資源，推出台灣首檔星 REITs 基金：大華銀新加坡房地產收益基金。(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

劉蘇芳說，除了地緣政治風險較低之外，星 REITs 具低槓桿、穩收益的特性，若與其他 REIT 指數一起比較，可發現代表星 REITs 的富時海峽時報 REITs 指數 (FTSE ST REIT)，在 2022 年表現相對抗跌，跌幅僅有 9.78%。

進一步來看，REITs 今年以來表現則相當亮眼，統計到 3 月 28 日，今年以來的漲幅不僅領先其他 REITs 指數，甚至也優於新加坡大盤─海峽時報指數 (STI) 的漲幅。

劉蘇芳指出，新交所共有 42 檔 REITs 掛牌，規模高達 1050 億新幣，相當於 788.57 億美元，占新交所市值 12%，是亞洲最大的 REIT 與房地產信託交易所。

以殖利率來看，星 REITs 歷史平均的股利率為 7.2%，但星 REITs 的吸引力不僅在收益率，更重要的是各檔 REIT 的多元性。舉例來說，42 檔 REIT 中有 37 檔 REIT 旗下的資產涵括了新加坡與海外的不動產，在產業的分布上也相當多元，不會過度集中。

大華銀投信投資長楊斯淵表示，星 REITs 在最近兩次聯準會停止升息後的一年 (2006 年、2018 年) 表現亮眼，漲幅分別為 65% 及 19%，目前市場預期經濟情勢可望呈現軟著陸，在這樣的環境下，找到如星 REITs 這樣低波動、穩收益的產品，是投資人相對可以有信心的避風港。