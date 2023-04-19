別讓物價綁架你的生活！理財達人教你如何輕鬆省錢

從之前疫情供應鏈斷鏈的狀況，讓物價一路上漲，而現在疫情已常態化，但是影響市場的後遺症還是一直存在，包括勞動力短缺、供應鏈瓶頸，缺工、缺料等影響，推高商品與服務的成本，所以到前陣子出現的缺蛋潮，各種民生消費都不斷漲價：臭臭鍋、超商食品、計程車… 等，連派克雞排都漲價到一片 85 元，民眾大喊吃不消！

而面對不斷上漲的物價，我們也需要尋找省錢的方法來減輕負擔，讓自己的生活更加輕鬆自在。長年協助上班族資產規劃的永誠資產管理處，特別統整可以省錢的小方法，希望在高物價狀態下可以幫大家省一點錢！

提前計劃每週菜單並批量購買

當我們去購物時，總能看到想要的東西，不過看到喜歡的食材就買什麼，會讓自己無法控制開銷，所以限制每週購物一次或兩次，同時通過提前製作菜單，可以控制要買什麼、買多少，防止買太多，同時購買季節性和比較便宜商品，例如：打算炒菠菜，但目前價格很貴，此時應該做的不是堅持菜單，而是把它換成價格比較便宜的蔬菜。

因為較便宜的商品可能是比較即期，沒用完沒用到就壞掉了那也是浪費錢，所以可以充分利用冷凍儲存，像是常見的蔬菜很多都可以冷凍，像是高麗菜、番茄、花椰菜和菠菜都可以冷凍。

在消耗範圍內大量採購常用調味品

調味料是菜品當中可以起到畫龍點睛的關鍵，而每家喜歡的調味料都不相同，如果是很常用到的醬油，就可以選擇大容量的來購買，因為通常大容量的商品，換算下來單價會較便宜，畢竟每天都要使用，買大量當然是沒關係，而且醬料還可以用在一些，平時會挑掉的蔬果根莖，醃製過後還可以混入肉品中煮食，還可以減少調味，總結來說用不完的食材試著醃製保存，這些方式都能幫助你省錢。

再累要煮飯

現在外面的便當漲幅也相當可怕，基本上每個月都會有聽到要漲一次，原本是 100 內就可以吃到健康均衡的便當，甚至還可以加個超商飲料，但現在便當要吃的好，沒有 100 元很難辦到，當然偶爾要放鬆一下會出去吃飯，但還是養成煮飯的習慣，讓自己不要因為懶惰，後來就自然而然沒有執行省錢的計畫，如果不想每天都進廚房，可以尋找省時可以一次煮一鍋分次吃的料理，比如咖哩、肉燥、電鍋料理等。

留意折扣貨比三家

相同的東西但可以買到的價格不同，可以等到打折，比如可以關注一些會發布省錢資訊的社群，要買日常的東西，可以等節日的折扣，比如週年慶、母親節檔期、電商的 1111 促銷折扣、OUTLET、特賣會等等，多留意這些資訊，或是貨比三家，以我們的經驗來說就算同個品牌、同個檔期，不同百貨消費的力度也不同，像之前政府有的旅遊補助優惠，補助的力度也不小，可以讓我們在放鬆自己的同時，又少了一些負擔！

最後提醒大家千萬不要因為便宜買太多，應該有多少用多少，不然多買了沒吃到也是浪費，同時除了「節流」也要懂得開源，儘管我們透過省錢的方法可以有效地控制日常開支，但有時候省錢的範圍並不太大，尤其在生活必需品漲價的情況下。因此，增加收入是一個更為積極和長期的解決方案。

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