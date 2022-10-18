升息讓REITs跟著遭殃 投信看好低點買點已浮現

升息打亂資本市場 REITs 資產也無法倖免，回檔達 3 成之多，根據統計，2008 年 REITs 指數回檔幅度為 4 成，從目前整體出租率、產業面分析，REITs 目前已回檔至相對悲觀水準，投資價值逐漸浮現。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷指出，今年 REITs 表現失色，主要是因為美國公債利率快速上升，高漲的殖利率壓縮 REITs 的投資吸引力，加上市場憂心經濟放緩，可能衝擊房市與租屋市場。

事實上，最新全球 REITs 平均住用率接近歷史高點 93.67%，反映租賃市場持續熱絡，在財務面上也持續好轉，搭配特定種類 REITs 股利率已高於 10 年期公債，可望重獲市場青睞。

張書廷表示，REITs 市場的發展日趨多元化，除了投資人熟悉的住宅租賃，還有商用、醫療中心、資訊中心、辦公室、工業、自助倉儲等各類型 REITs，而隨著高速運算與大數據持續發展，資訊中心相關 REITs 商機日益蓬勃發展；另外，隨著全球已開發國家步入高齡化社會，醫療中心相關 REITs 也成為市場關注焦點。

張書廷舉例，全球數據中心託管領導廠商 Equinix，旗下共有高達 210 個數據中心，透過整合使用權、設備、營運、資安系統、電路、網際網路頻寬等，提供客戶全方位的數據網路相關服務，看好未來公有雲市場的成長潛力，現在反而是逢低布局資訊中心 REITs 標的的時機。

值得注意的是，為獲得市場青睞，許多 REITs 開始納入綠色建築標準，例如歐洲越來越多地產開發商，規定旗下可租賃之房產標的需符合歐洲公共房地產協會 (EPRA) 所制定的綠色建築，包括須獲得綠色建築認證、衡量能源使用效率等，除了有利於租賃優勢，也能讓地產商納入相關 REITs 指數，有利資金面挹注。