群創不發股利 擬現金減資5% 每股退還0.5元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (18) 日召開董事會,雖然不發放股利,但擬透過辦理現金減資 47.78 億元、減資比率 5%,每股退還股東 0.5 元,以今日收盤價 14.65 元計算,殖利率 3.4%。減資後資本額將降至 907.86 億元。

群創表示,依照公司章程,虧損年度不會配發股利,但考量目前景氣在翻轉中,擬透過此次現金減資調整資本結構,退還現金股款也有利股東稅賦安排及資金運用彈性。

另一方面,群創指出,近年資本支出採取精準投資、著重關鍵產能,透過產品及製程的差異化加值跟轉型,以提升營收及獲利的貢獻,此次現金減資也有利調整資本結構,預計今年資本支出維持 230-250 億元過往水準。

群創表示,秉持 3Vs-Create Value, Drive Value, Share Value 經營理念,近年致力推動數位轉型、智慧製造與精進研發技術實力。其中,第一階段轉型將旗下醫療及車用事業獨立,並進一步從零組件供應商往軟硬整合解決方案提供商目標邁進。

第二階段轉型則不再競逐產能規模,而是透過產品研發、製程調整、供應鏈協同運籌、前後段工廠智能串接與資本支出精準投放,使現有產能、人才、及技術應用最佳化與價值極大化。

群創目前實收資本額 955.64 億元,本次現金減資金額 47.78 億元,銷除股份 4.78 億股,以公司已發行股份 95.56 億股計算,減資比例約 5%,每股退還 0.5 元現金股款,減資後實收資本額 907.86 億元。

群創表示,目前財務結構健康,本次決議不影響未來各項計劃及營運所需資金。群創預計 5 月 31 日召開股東會。