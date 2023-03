群創推戶外電子紙及顯示器應用 聚焦解封傳播商機

面板大廠群創 (3481-TW) 宣布,將參加日本東京國際智慧零售及行銷廣告大展 (Japan Marketing Week 2023),展出戶外電子紙及顯示器應用,搶攻解封後戶外、體育賽事、展覽等大型活動與交通運輸等顯示器傳播商機。

日本東京國際智慧零售及行銷廣告大展將於 4 月 5 日至 7 日登場,群創與承鴻光電、台灣長瀨連手參與,以 More than Panel 多元顯示為展覽主軸,提供智慧城市與永續生活解決方案。

產品亮點來看,群創表示,28 吋軟性基板彩色電子紙模組,是全球首個軟性彩色電子紙模組,可廣泛運用於多元場景如圓柱廣告、得來速、戶外工程機、戶外充電樁等場域,也可用於工業 4.0 物流倉儲的資訊顯示系統,及遊戲娛樂領域。

至於長條型顯示器 (Bar type LCD display ; Stretched LCD display),群創看好,可運用於工控、醫療、航太、國防多方位領域,以及交通場域巴士車廂、軌道交通旅客資訊系統 (Passenger Information System,PIS) 車站大廳、候車站等資訊看板,也可運用於智慧零售場域,如貨架、價格牌等。

65 吋戶外用顯示器,則除了有 4K UHD 可增強陽光直射可讀性,更具備極端溫度保護系統以及 IP55 防護等級完全密封。另外,49.9mm 的 21.5 吋一體機,全機抗菌設計可應用包括醫療、工廠自動控制、自動販賣機、公共資訊娛樂系統、零售、交通運輸等。

群創總經理楊柱祥表示,顯示器產業是以串連智慧連網、系統整合、便利生活,落實永續價值統合發展,群創 3Vs 營運策略包含 Create Value, Drive Value, Share Value。

其中,Drive Value 以前瞻定位及跨域協作創新,將產品運用跨向多元應用領域,包括智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售等場域,展現 More than Panel 轉型動力;Share Value 為展開永續綠色行動,實現社會共好。