面板雙虎6月營收下滑 友達月減9%、群創衰退1%
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板雙虎今 (9) 日公告 6 月營收，友達 (2409-TW) 營收 219.22 億元，月減 9.3%、年減 13.1%；群創 (3481-TW) 營收 185.11 億元月減 1.1%、年減 1.2%。
友達第二季營收 692.4 億元，季減 4%、年減 6.8%，上半年營收 1413.39 億元，年增 5.6%。友達董事長彭双浪先前就透露，客戶因應美國關稅，於去年第四季、今年第一季陸續提前拉貨，導致今年季節性波動改變。
根據友達在前次法說會預估，第二季三大營運支柱中，顯示科技 (Display) 將微幅季減、智慧移動 (Mobility Solution) 季減低個位數百分比、垂直場域 (Vertical Solution) 則有中高個位數百分比的季增。
群創第二季營收 562.31 億元，季增 0.5%、年減 6.8%；上半年營收 1413.38 億元，年增 5.6%；而依照之前公司的展望，預估第二季商用顯示器可望季增低個位數百分比，消費性顯示器、非顯示器領域群則估持平。
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