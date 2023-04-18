雄獅推美學觀光列車有成 鳴日號Q3大開21個趟次

雄獅 (2731-TW) 經營的台鐵美學觀光列車鳴日號鳴日廚房再傳捷報，繼 2020 年獲日本 Good Design 大獎，又榮獲德國 iF 設計獎中最高殊榮「iF 金質獎」以及「服務體驗設計獎」共兩項大獎，雄獅指出，預計鳴日號第三季將開出 21 個趟次，為旺季國旅添另一成長動能。

雄獅說明，此次獲獎的原因是通過結合旅遊、餐飲和交通的服務設計和酒店標準，最終成為在移動列車上的一種奢華生活方式，並看好，在串聯生活美學和五星服務的利基下，有利進一步導入入境旅客，並提升台灣旅遊的能見度。

雄獅進一步指出，隨著國門開放迎接入境旅客，美學觀光列車成為台灣文創的延伸，鳴日廚房目前正進行定期歲修，預計將於 7 月暑期旅遊旺季重新登場。

雄獅規劃，暑假期間鳴日號行程多元，涵蓋藝術及節慶等元素，例如，將規劃前往花蓮海洋公園，並於金針花季期間直搗花東海岸山脈半山腰的谷地酒莊，搭起戶外營帳喝德國啤酒等，預計第三季行程共計 21 個趟次。

另外，出境旅遊市場需求越來越暢旺，雄獅表示，不少旅客預計暑假出國已提早卡位，近期有不少民眾詢問 7、8 月旅遊行程，暑假熱門目的地前三名依序為歐洲、東北亞、東南亞，以「樂園、海島」、「全包式渡假村」和「深度旅遊」三大型態最受歡迎。

iF 設計獎由德國 iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司舉辦，有設計界奧斯卡獎的代稱。