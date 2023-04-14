標普全球：上月銀行業動盪期間 避險基金逆勢敲進金融股

標普全球財智 (S&P Global Market Intelligence) 周四 (13 日) 於報告指出，3 月爆出銀行破產事件期間，避險基金看到了撿便宜的機會，趁勢買進金融股。

標普表示，繼 2 月減碼 3.9% 後，避險基金在 3 月將金融股曝險增加 5.5%，將銀行業所處的困境視為及早進場的機會，散戶的金融股曝險也增加了 1%。

根據標普，避險基金 3 月在各個產業買進 135 億美元的股票，但對金融股的偏好勝過其他類股。

S&P Global Issuer Solutions 執行董事 Christopher Blake 表示：「避險基金找到在股價重挫時買進銀行股的機會，因此拋售表現較好的原物料及能源類股。」

作為全球最賺錢的避險基金之一，Citadel 在 3 月提交的監管文件中披露買進 5.3% 西聯銀行 (WAL-US) 股票，被視為對銀行業仍具信心的跡象。

不過，標普追蹤的另一家避險基金 Traditional asset managers 將其金融股持有部位削減 1.1%，並把其他產業持股大砍 202 億美元。

整體而言，金融股目前仍未自跌勢中復甦。今年迄今，KBW 銀行指數和標普 500 銀行指數分別下跌 18.6% 和 12.9%，且 4 月表現大致持平。