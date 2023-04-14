大摩空頭分析師：企業獲利衰減恐慘於預期 標普500指數估跌20%以上

摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，預估美股將出現低迷走勢，在銀行業動盪衝擊及企業獲利下滑情況下，標準普爾 500 指數今年稍晚恐將下跌 20% 以上。

威爾森是華爾街最著名空頭之一，今年以來曾多次表示，美股熊市尚未完結，並且企業獲利預期過高是美股一大利空。他也重申，標普 500 指數年底預估將收於 3,900 點，較目前水準低約 6%。

威爾森在週四 (13 日) 也預計，標普 500 指數將在本輪週期觸及 3,000 至 3,300 的低點，跌幅超過 20%。「在通往 3,900 點的路徑上，仍將會穿過 3,000 點左右的低點。」威爾森說。

儘管美聯準會 (Fed) 大幅收緊貨幣政策，但美股仍保持相當彈性。標普 500 指數今年迄今上漲 8%，而那斯達克綜合指數同期上漲 17%。

然而，威爾森認為，3 月爆發的一系列銀行倒閉以及隨後的銀行業危機蔓延，對企業獲利來說並不是好兆頭。

「我們處在獲利衰退的情境。企業獲利衰退情況恐怕較人們普遍認為的要糟糕得多，銀行業動盪也將加劇這樣的情況。」威爾森說道。

華爾街大型金融機構將在週五 (14 日) 開始陸續發布第一季財報，包含摩根大通、花旗集團和富國銀行等。高盛分析師預計，第一季標普 500 指數成份股公司每股獲利將較去年同期下降 7%，創下 2020 年第三季以來的最大降幅，並將讓美股處於利潤周期的低點。

在多數投資人眼中，第一季美國企業的業績尤其重要，因為這將成為他們判斷美國經濟是否放緩的重要依據，以及企業在利率上升、銀行系統遭遇壓力和需求放緩等不利因素的影響下如何積極應對。