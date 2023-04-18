美金融機構Q1存款潰逃 蘋果趁機搶客 道富銀行挫逾9%

美國 3 家金融機構的存款均於第一季下降，係因美國銀行產業面臨十多年來最大危機，迫使資金外逃，以尋求更好的回報。

託管銀行美國道富銀行 (State Street) (STT-US) 和區域性銀行 M&T Bank Corp (MTB-US) 的存款均下降 3%，而嘉信理財 (SCHW-US) 的存款較前一季減少 11%。

道富銀行周一股價重挫 9.18%，收每股 72.68 美元，拖累同業 Northern Trust Corp (NTRS-US) 和紐約梅隆銀行 (BK-US) 的表現，然而，經紀和金融諮詢公司嘉信理財的股票收高 3.94%，而 M&T Bank 股價漲近 8%。

上個月美國兩家銀行倒閉後帶來衝擊，本周許多地區性銀行將公布財報，這結果顯示開局喜憂摻半。

投資者也將分析這些銀行高層的評論，以了解美聯準會 (Fed) 量化緊縮造成的經濟影響。量化緊縮會提高放款而得的收入，但也同時加劇不確定性。

嘉信理財和 M&T Bank 第一季利息營收均激增且打敗獲利預期，但道富銀行因客戶資金外流而衝擊收費，導致表現不佳。

瑞信分析師 Susan Katzke 研究報告寫道，由於利息營收淨額低於預期，道富銀行的收益低於預期，且無孳息賬戶的資金流出量更大。

存款爭奪戰越演越烈，蘋果 (AAPL-US) 周一宣布，提供 Apple Card 用戶的儲蓄賬戶存款利率高達 4.15%，據稱這是全國平均水準的 10 倍。

Fed 上周五公布的數據顯示，截至 4 月 5 日的一周內，所有商業銀行的存款增至 17.43 萬億美元，此增幅在最大的 25 家銀行和中小型銀行之間大致持平。

這使得大型銀行的存款高於矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉之前的水準，但小型銀行的存款仍低於之前的水準。