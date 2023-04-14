美股大多頭：美股未來 6 個月恐陷入困境

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，在美聯準會 (Fed) 政策過度緊縮，經濟走向衰退的情況下，美股在未來 6 個月內可能陷入困境。

Siegel 表示，銀行系統近期發生的問題，以及他在放貸數據中看到的斷崖式下跌，都預示著經濟降溫將會更加嚴重。

「我感到震驚的是，實際上銀行收緊放款的程度幾乎是 75 年來最大，但卻沒有任何 Fed 官員提到這個現象。」Siegel 說。

Siegel 指出，Fed 任何進一步升息都可能在未來 6 個月給美股帶來痛苦，並增加今年美國經濟衰退的可能性。

不過，他也表示：「儘管未來 3 到 6 個月美股可能會陷入困境，但除非是很有技術分析策略的短期投機客，否則我不會賣出股票。」Siegel 補充，他仍然是非常樂觀的長期投資人。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場如今預計 Fed 將在 5 月會議上再次升息 25 個基點，但有望在 7 月開始降息。

Siegel 認為，一旦 Fed 政策制定者看到通膨和經濟活動放緩，今年的降息幅度將高於期貨市場所預期的。

近期投資人為了避險，紛紛投入擁有強勁資產負債表的大型企業，帶動科技股今年上漲 20%，成為推動大盤的主力，但接下來這波漲勢恐將面臨阻撓，因為分析師預估科技股季度利潤將出現至少 2006 年以來的最大跌福。

高盛策略師先前也表示，隨經濟衰退的擔憂加劇，樂觀的美股投資人可能會在今年剩餘時機內被波動率飆升所困。