〈財報〉投行收入減少 出售Marcus消費部門 高盛上季獲利下跌19%

高盛集團 (GS-US) 第 1 季獲利下跌 19%，原因是低迷的交易活動侵蝕了投資銀行業務收入，同時出售其消費部門 Marcus 部分貸款組合也拖累了業績。

高盛在進軍消費銀行業務後重新調整戰略，在此次出售中損失了 4.7 億美元。CEO 所羅門 (David Solomon) 多年來一直推動該業務，但最終還是失敗了。

該公司高管在 2 月告訴投資人，該公司還在為其消費者部門探索戰略選擇，該部門在 3 年內虧損了約 30 億美元。

高盛去年對其業務進行重組，偏重其傳統的交易和投資銀行業務支柱，加強其資產管理部門，並放棄其消費者業務。

所羅門在財報聲明中指出，「第 1 季的事件是另一種現實世界的壓力測試。」高盛股價在周二盤前交易下跌近 3%，至 329 美元。

該銀行在周二 (18 日) 的財報中指出稱，截至 3 月 31 日當季獲利從去年同期的 38.3 億美元降至 30.9 億美元，而每股獲利從去年的 10.76 美元下滑至 8.79 美元。

Dealogic 的數據顯示，2023 年第 1 季全球併購活動萎縮至十多年來的最低水平。這使高盛的投資銀行業務費用減少了 26% 達 15.8 億美元。

本季營收下降 5% 至 122.2 億美元。