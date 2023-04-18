燕麥奶風光不再? OATLY去年虧損近4億美元

燕麥奶生產商 Oatly(OTLY-US) 發布 2022 年的財報，歸屬母公司股東的淨虧損為 3.926 億美元，慘於上一年同期的淨虧損 2.124 億美元。事實上，2019 年至今，Oatly 已虧損超過 6.41 億美元。

近幾年再健康飲食與環保理念的浪潮下，以純植物性蛋白取代動物性蛋白的「植物基」概念受到市場所吹捧。

據美國植物基協會和好食品研究所的數據顯示，2020 年美國植物性食品零售額增長了 27%，總市場規模達到約 70 億美元，增長速度接近美國零售食品市場總額的 2 倍，並連續第 3 年超過常規動物食品銷售額。

而 Oatly 作為老牌燕麥奶企業代表，透過「咖啡 + 燕麥」的形式，成功將將「燕麥基」的口感帶入各國消費者市場中。當時在中國的一、二線城市，幾乎是人手一杯的星巴克燕麥拿鐵，也一度成白領族的時尚標配。Oatly 在上市前，也因此獲得 100 億美元的超高估值。

然而，新冠肺炎疫情爆發至今的 3 年以來，植物基熱度急轉直下。包含 Oatly 等相關企業，遭遇了股價暴跌、虧損加劇、裁員、食品安全與消費者偏好度下降等問題。

報導指出，可能的問題在於，進軍相關市場的人持續增加，競爭加劇，但是產品與技術卻沒有新的突破。同時在短期內，素食主義的消費族群並沒有增加。

不過，中國地區來看，該國素食人口比例約為 3.6%，植物基的滲透率有望提升至約 10%。從 Oatly 的財報也能看出，以中國為主的亞洲，已成為增長最快的市場。

Oatly 執行長 Toni Petersson 表示，隨著疫情限制措施解封，該公司已經準備好在 2023 年再度積極進攻市場。同時，他也宣佈了對亞洲市場的最新戰略，即擴大分銷、推出新產品並提升效率。