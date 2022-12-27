大成嘉義新食品加工廠首期完工 可貢獻年營收50億元

大成 (1210-TW) 投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區的食品加工廠第一期，今 (27) 日啟用，爲全台最大單一食品加工廠，年營收可達 50 億元，同時，大成董事長韓家宇指出，大成在此一產業園區還持續投資第二期廠區，並已完成規畫。

在嘉義馬稠後產業園區的食品加工廠第一期投資，因為疫情，包括機器及安裝工程師的延誤，建廠後又遇到工人缺工，造成延後完工的時程，第一期產能建置計畫到今天才完成。韓家宇也指出，大成嘉義馬稠後產業園區的食品加工廠第一期從動土後的這段時間，大成在食品的努力沒有停止腳步，除現有的 8800 坪廠區陸續增加設備之外，還有 2 萬多坪土地會規劃進行第二期、第三期的開發計畫。

大成馬稠後園區第二期將以四大方向為規畫主軸，包括調理食品廠將規劃全自動生產線，以家庭代餐為主；專屬植物肉工廠；食品機械研發中心；冷凍冷藏食品倉儲物流中心。

大成嘉義馬稠後食品加工廠第一期投資金額 24 億元，占地 8800 坪，員工人數 560 位，是一座符合工業 4.0 並運用 MES 及 SAP 系統且採用高效益連續 式生產設備生產的食品工廠；第二期的廠區預估佔地 2 萬 300 坪，第一二期總計佔地 2.91 萬坪，將是馬稠後園區最大食品廠。

大成集團在台灣的持續投資案還包括，投資 3 億元的嘉義義竹蛋品廠、投資 10 億元的彰化昭成蛋品廠、投資 4 億元的台南柳營寵物食品廠及投資 14 億元的台南官田全能生技廠。