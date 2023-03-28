食品股股利王 由德麥擬配發每股12元股息掄元

食品股個股陸續發表 2022 年財報及股利配發案，對於去年股利，目前由烘焙原料供應業者德麥 (1264-TW) 以每股 12 元現金股息登上冠軍寶座，以今 (28) 日的德麥開盤價計算，現金殖利率爲 4.49%。

德麥已連續 3 年，每股配發 12 元的現金股利。

德麥 2022 年營收 53.41 億元，稅後純益 6.33 億元，年增 5.58%，每股純益達 17.09 元。同時，看好餐飲市場的商機，今年也成立專賣部門，預估將成為德麥營運成長動能之一。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品，德麥總經理吳文欽指出，德麥看好餐飲業產值是烘焙業的 5-10 倍，2023 年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，開始切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度。

2021 年鮮活果汁 - KY(1256-TW) 股利爲 13 元現金股利居德麥之上，但 2022 年鮮活果汁營運及獲利受到市場競爭及大陸封控的影響極深，去年鮮活果汁 - KY 的 2022 年全年營收爲 41.01 億元，毛利率爲 28.52%，年減 7.73%，稅後純益 4.03 億元，年減 43.09%，每股純益降爲 11.92 元，現金股利大舉縮水、只擬配發 6.5 元現金股利。