盤中速報 - 合勤控(3704)急拉2.73%報41.35元，成交2,544張

合勤控(3704-TW)近5分K漲速2.73%，18日09:23報41.35元，成交2,544張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲6.39%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.02%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,970 張
- 外資買賣超：+3,296 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+679 張
- 融資增減：-339 張
- 融券增減：+46 張
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AI優化後報酬率
+18.62%
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原投組報酬率
+11.34%
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投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
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