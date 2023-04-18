盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.06%報79.3元，成交4,005張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.06%，18日09:24報79.3元，成交4,005張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲7.89%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,292 張
- 外資買賣超：+1,195 張
- 投信買賣超：+767 張
- 自營商買賣超：+330 張
- 融資增減：+427 張
- 融券增減：-340 張
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40%
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