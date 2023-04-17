通用汽車發表別克品牌最後一款汽油車Envista

通用汽車 (GM-US) 周一 (17 日) 發表了最後一款全新汽油動力別克汽車，該品牌產品將於 2030 在美國本土轉型為全電動車。

2024 別克 Envista 是該品牌的最後一款新車 ，這是一款小型跨界車，具有轎車的外觀，但行駛高度和行李廂空間與同類 SUV 相當。它具有光滑、修長的外觀，其造型靈感源自該品牌去年廣受歡迎的 Wildcat 概念車。

Envista 將取代別克 Encore 成為該品牌的入門級車型，基礎車型起價 24495 美元，高階版 Avenir 車型起價 29695 美元。 通用汽車去年停產 Encore，改推更大型的 Encore GX，起價在 26000 美元至 35000 美元之間。

別克行銷總監羅素 (Sam Russell) 表示，「這款車在價格點上似乎存在巨大的機會。」「我們認真地認為 Envista 只是一個很好的征服機會。這就是我們成為通用汽車內部征服冠軍的最佳機會。」

目前人們對新車的負擔能力感到擔憂，因為許多汽車製造商已經停止生產低價汽車，改推價格更高的跨界車。在過去 3 年中，由於車輛供應不及，平均交易價格已上漲至創紀錄水平。

Envista 將自下個月起在南韓的一家通用汽車工廠生產，該廠也生產其他別克和雪佛蘭小型跨界車。新車預計將於今年夏天抵達別克展示間。

Envista 將僅有前輪驅動款，由 1.2 升渦輪增壓引擎提供動力，包括 136 匹馬力和 162 英尺磅的扭力。它配備 6 個主動安全氣囊，還有自動緊急剎車和車道保持輔助。儀表板設有 19 英寸的資訊和控制螢幕。

Envista 是別克在明年結束的 18 個月內 5 款新車型或車輛中的第二款。第一輛車是大改款的 2024 Encore GX。最後一款車型有望成為該品牌的首款全電動車，將於明年上半年亮相。