通用汽車提供自願離職計劃 預計將耗費15億美元支付

通用汽車提供自願離職計劃 預計將耗費15億美元支付(圖片：AFP)
通用汽車提供自願離職計劃 預計將耗費15億美元支付(圖片：AFP)

通用汽車 (GM-US) 在上周宣布將裁員 500 人後，該公司週四 (9 日) 再度表示，將提供部分受薪員工「自願離職計劃」(Voluntary Separation Program)，並預計將花費 15 億美元的稅前費用來支付該計劃。

通用汽車表示，為了降低公司成本，將提供工作至少 5 年的美國受薪員工和至少工作 2 年的全球高管自願離職計劃。

該公司指出，獲准該項計劃的美國員工，每工作 1 年，就能獲得 1 個月的薪資補助、COBRA 健康保險、相應比例的團隊績效獎金以及再就業服務。而獲准的全球員工則將獲得基本工資、獎勵、COBRA 以及再就業服務。

通用預估，將在今年支出 15 億美元的稅前費用來完成該計劃，多數將以現金支付，並預計在上半年完成大部分費用支付。

通用汽車人資主管 Arden Hoffma 曾表示，為了達成未來 2 年內減少 20 億元支出的目標，必須削減公司、管理費用和其他雜支。目前，通用汽車在美國約有 58,000 名員工，全球員工人數則達到 81,000 名。

通用汽車在先前的財報中預估，其核心汽車業務在 2023 年將保持強勁表現，全年歸屬股東的淨利為 87 億美元至 101 億美元，調整後息稅前獲利為 105 億美元至 125 億美元，攤薄和調整後每股獲利在 6-7 美元間。

通用汽車並非是唯一通過裁員來減少成本的汽車大廠。汽車製造商福特 (F-US) 也曾表示，為專注於電動車生產，它打算在未來 3 年內在歐洲裁員 3800 人，以採用「更精簡」的架構。

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