創業家搶進保健品版圖 入主饌元持股將達90%

創業家兄弟 (8477-TW) 於今 (17) 日召開董事會，通過與饌元公司透過股份交換方式，深化策略結盟關係，交易完成後創業家將持有饌元股權 90%，股份交換基準日暫定為 7 月 19 日，創業家表示，未來雙方將瞄準健康消費版圖，力拚推動饌元旗下 UrMart 平台成為國內最大的健康消費平台，並將進軍東南亞市場。

創業家將辦理增資發行普通股 2,500 仟股，作為受讓饌元股份的對價，股份交換預計換入饌元普通股 6,350 仟股，占饌元已發行股份總數 55.22%，換股比例為創業家新發行的普通股每 1 股交換饌元股東持有的饌元普通股 2.54 股。

饌元執行長巫宗融指出，此次交易後將結合雙方資源擴展自有品牌、代理和經銷品牌，以及 UrMart 平台業務，饌元將採「用戶深耕」、「產品擴展」、「海內外通路布局」三大策略，同步推進通路和品牌，關注健康消費市場的商機。

其中，UrMart 將深耕經營垂直用戶，目標成為國內最大的健康消費平台；而在品牌商品策略上，饌元除了持續推進運動營養補給品、麥片、蛋白粉等健身族群需求，將再擴展更多營養保健食品如減醣食品、素食補給品商機，並延展國內在地化口味做出差異化。

饌元自有品牌包含乳清蛋白 Tryall、天然食品麥片 DailyBoost。

另外，饌元也將加強拓展海外，除了既有的香港業務，預計下半年切入大東南亞新市場。

創業家預期，饌元成為旗下子公司後，除了帶來經濟規模效益，也將提高營運動能和獲利，並可共同打造更完善的零售市場服務。