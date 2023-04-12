〈車電展亮點〉凱銳光電國際客戶湧現 樂見一年比一年好

車用後座娛樂系統設計製造廠凱銳光電 (2255-TW) 董事長林傳凱今 (12) 日指出，高雄廠三條產線開出後，除滿足自家客戶，明年將開始接代工單，「有很多合作對象來談了」，而這次參與 2023 年台北車電展有不少國際客戶來積極洽談，預料明年起營收將進入爆發期，樂見一年會比一年好，同時，也在觀察任何可能的併購機會。

隨著高雄廠開始試量產，凱銳出口歐洲和東南亞市場的產品將由此新廠出貨，下個月美國客戶到新廠稽核過後，預計 6-7 月起對美國客戶整機也將由此出口。

林傳凱進一步透露，此次的台北國際車用電子展，印尼、泰國和日本客戶都來了，已有 15 個來自日本的買家，預計相關合作有望在下半年發酵，而在東南亞市場除了原本與日系車廠合作的 OEM 出貨，將逐漸開始發展 AM 版圖。

凱銳光電參與 2023 台北車電展，吸引不少國際買家洽談合作。(鉅亨網記者王莞甯攝)

今年的台北車電展人潮滿滿，林傳凱樂見展覽恢復過去的榮景，隨著升息循環逐漸進入尾聲，感受到「大家都很積極要做生意」的氛圍。

目前凱銳光電車用後座娛樂系統已是全球前二，林傳凱同時在看有可能的併購機會，要持續做大。

凱銳去年合併營收 30.64 億元，年增 11.81%，稅後純益 2.16 億元，年增達 47%，每股純益 (EPS)5.02 元，再創獲利新高紀錄，今年第一季合併營收 9 億元，年增 44.57%。