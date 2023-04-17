昱厚生技鼻噴氣喘新藥 將啟動學術二期臨床試驗

昱厚生技 (6709-TW) 自主開發的鼻噴氣喘新藥 AD17002，獲得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准進行供學術研究用之二期臨床試驗，預計明年上半年將進一步進入中、後期階段臨床試驗。

此臨床試驗是針對控制不佳的中度至重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者，驗證 AD17002 的作用機制與潛在療效。氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，患者會有胸悶、呼吸困難等症狀，全球有超過 3 億人患有氣喘，台灣也約有 200 萬人罹患氣喘。

其中，嗜酸性白血球型氣喘屬於嚴重型氣喘，主要是血液中嗜酸性白血球過多，導致氣道發炎腫脹嚴重，此類型病患多半藥物控制不佳。

昱厚指出，目前氣喘治療藥物多以症狀緩解或免疫抑制為主，AD17002 則是透過與現有藥物不同的免疫調控，藉由誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行包含嗜酸性白血球在內等發炎因素的調控，並已在動物過敏氣喘模型試驗中得到證實。

此外，當患者使用原藥物已無法穩定控制病症時，改用不同機制的藥物治療將可讓病情得到控制與改善，並能減少用藥量至每週兩次以下，有望改善患者的生活品質。

昱厚開發的 AD17002 是透過鼻噴劑型自我噴入給藥，且屬於局部投藥，相較針劑、口服等系統性投藥具有低副作用；在 AD17002 用於治療同為呼吸道發炎的過敏性鼻炎臨床試驗中已經證實無明顯副作用，如今按照規劃進一步使用在氣喘領域。

根據市調機構 Precedence Research 資料顯示，2021 年全球氣喘治療市場規模達 258 億美元，另一市調機構 MarketResearch.com 則預估全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模，將由 2020 年的 99.01 億美元，成長至 2027 年達 983.55 億美元，年複合成長率高達 38.99%。