美法官開罰谷歌 因隱私數據案配合速度太拖拉

Google 短短數日內二度遭美法院不利裁決。

美國加州地方法院法官 Susan van Keulen 周三 (29 日) 裁決，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌耗費太長的時間還無法遵守去年一樁數據隱私集體訴訟的判決。

該法官的命令源於一樁集體訴訟，該訴訟聲稱谷歌在用戶私下或「隱身」模式下使用 Chrome 瀏覽器時，仍非法跟蹤用戶。

另外，美國加州地方法院法官 James Donato 周二裁定，谷歌違反法庭命令，故意刪除員工聊天訊息，試圖隱瞞反壟斷訴訟的證據。該訴訟指控谷歌非法壟斷，在安卓系統上的分發 app 市場，而員工聊天訊息本可作為該壟斷行為的證據。法官指出，谷歌沒有盡到保護好訊息記錄的職責。

在數據隱私案中，谷歌表示其 Chrome 瀏覽器用戶同意該公司收集數據。 谷歌發言人表示，公司已提供並披露了無數文件和所發現的資訊。

該數據隱私案的裁決並非 Van Keulen 首次在同一案中對谷歌進行處罰。

根據最新裁決，谷歌未能遵守去年對該公司實施制裁的法院命令所規定的最後期限。

新制裁令和先前 2022 年 5 月的制裁令，都在處理谷歌內部關於消費者使用公司隱私瀏覽模式的證據。

根據該法官的命令，谷歌將不得再靠特定員工當證人，Van Keulen 還表示，谷歌必須支付與為原告工作的兩名專家相關的費用，以及 7.9 萬美元的罰款。

該集體訴訟的原告為消費者，他們多種聲明中也包含希望法院下令谷歌刪除私人瀏覽訊息。審判定於 11 月進行。原告律師沒有立即回覆置評請求。