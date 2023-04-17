蘋果在印度的年營收達到 60 億美元 創歷史新高

據報導，截至今年 3 月底，蘋果 (AAPL-US) 過去一年在印度的營收增長至近 60 億美元，創下史上新高。

知情人士表示，蘋果過去一年在印度的營收接近 60 億美元，增長了近 50%，相較之下，截至 2022 年 3 月的一年中，營收為 41 億美元。知情人士認為，這突顯了印度市場對蘋果的重要性。

蘋果將在孟買和新德里開設 2 家全新蘋果專賣店，以加深在印度的零售業務，有望進一步推動營收的增長。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 計劃親臨 2 家門市開幕，以突顯對印度國內市場的重視。印度是全球第二大智慧手機市場，擁有近 7 億智慧手機用戶。

由於蘋果產品的需求不斷增長，過去幾年印度市場在蘋果中變得越來越重要，儘管印度的大多數人都使用 Android 設備，但印度是世界第二大智慧型手機市場，蘋果有潛力通過更實惠的產品選擇進軍市場。

去年第四季蘋果 iPhone 在印度的銷售創新高，推動該季蘋果在印度的營收創季度新紀錄，年增率出現雙位數，成為蘋果財報中的一大亮點。庫克不諱言已把大量重點放在這塊市場，看好印度。

印度不僅是一個龐大的市場，同時也是一個正在擴張的製造中心。隨著美中緊張局勢持續升級，蘋果正致力減少對中國的依賴。蘋果近期大幅增加了印度製 iPhone 的產量，佔 iPhone 總產量的近 7%，高於 2021 年的 1%。蘋果上一財年在印度生產了價值超過 70 億美元的 iPhone。

蘋果可能將嘗試在 2023 年秋季的某個時間，在印度和中國同時生產新一代 iPhone。若如此，那將是 iPhone 首次在這 2 個國家同時組裝生產。如果蘋果供應商持續積極擴產，到 2025 年，蘋果可能會在印度組裝所有 iPhone 的近 25%。