聯強旗下通達智能運籌擴大雲倉服務 4700坪新倉啟用

聯強 (2347-TW) 集團今 (17) 日宣布，看準促銷檔期即將來臨，為滿足訂單需求，並擴大「通達雲倉平台」的智能服務，子公司通達智能運籌正式啟用 4700 坪新倉，營運吞吐量將加倍。

通達智能運籌為聯強集團全資子公司，定位為科技產業的營運管理服務平台商，提供到宅、雲倉、配送、技術及維修等五大服務，同時拓展台灣、香港、中國、澳紐等亞太區供應鏈業務服務。

通達智能運籌的新倉，與台北運籌中心只有 3 分鐘車程，有助提升整體營運吞吐量與調度效率，加上電商、通路商、原廠等促銷檔期即將來臨，也將擴大「通達雲倉平台」的智能服務。

其中，通達雲倉服務平台以智能軟體控制貨流，能即時處理供應鏈業主之間的交易流程。過往貨品必須在品牌商、通路商、經銷商或電商的倉庫之間多次實體移動；雲倉平台透過「貨不動、權移轉」，以「商品直達消費者」的方式，解決傳統交易模式的多節點貨流，大幅縮短訂單處理的時間、距離與成本。

通達雲倉服務平台是專為簡化通路上下游流程而設計的雲端平台，共享倉儲資源，平台完整串聯營運價值資訊，使貨流、金流、資訊流皆清晰透明，讓業主完整掌握產品的庫存、銷售與服務進程等重要服務資訊。經銷商向上游發出採購需求後，即可在通達服務平台進行雲端庫存移轉，讓經銷商即時取得庫存且快速出貨。

通達智能運籌表示，2022 年到宅服務家戶數累計逾 130 萬戶，通達宅服致力提升到宅服務市場的水準，建立品質口碑，為家電品牌完成銷售的最後一哩路。通達智能運籌為業主與代理商提供完善的解決方案，能大幅節省通路上下游的物流管理與服務人力成本，有助於品牌擴展經濟規模，進而提升市佔率。