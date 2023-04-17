報稅季將登場 輕鬆繳稅看過來！

每年 5 月是綜合所得稅、房屋稅的報稅季節，不過，自去年以來，物價持續上漲，生活費用因而提高不少，讓許多人可運用資金變得捉襟見肘。倘若手頭現金不夠繳稅，該怎麼辦？可以善用繳稅貸款，以解燃眉之急。

繳稅季節 上班族痛苦指數飆升

每年 4 月需要繳納牌照稅、5 月是綜合所得稅、房屋稅，7 月則是燃料費，也因此，一到繳稅季節，上班族痛苦指數飆升。根據法務部統計，近 10 年來，行政執行案件徵起金額前四名，分別為健保費、勞保費、營利事業所得稅、綜合所得稅，顯見有不少人面臨資金窘迫，沒錢繳稅的處境。

千萬別以為不繳稅，就沒事，如果逾期申報，沒有繳納，一經稽徵機關查到或者被檢舉，每逾期 3 日要加徵 1% 的滯納金，最高加徵 10%；逾 30 日未繳納，稽徵機關則將依法移送強制執行。

例如有位民眾近 10 年來積欠所得稅、健保費、交通違規罰鍰連同滯納利息，超過百萬元，後來被法務部行政執行署查到，便將他拘提到案，最後由家人出面繳納 50 萬元，剩餘款項則採分期繳納，才免遭管收。因此，每位國民還是得善盡繳稅義務，以免得不償失。

善用信貸繳稅 兼顧生活品質與還款

根據財政部統計，109 年度綜所稅，每戶平均繳納金額為 38,582 元，約是上班族一個月薪水，對於手頭資金不充裕的人來說，恐將衝擊到其他生活支出。該怎麼辦呢？可以善用信用卡延遲付款，如果沒有信用卡的人，則可以透過銀行推出的信用貸款，輕鬆繳稅，讓生活不難過。

一般而言，信用貸款額度從數十萬元到數百萬元不等，還款年限約 3 年~ 7 年，銀行會根據申請人的職業、信用狀況、財力證明等等條件核貸，工作穩定、還款能力佳者，申貸金額會比較高，例如公務人員、律師、工程師等等。

利率則有一段式，以及前低後高的兩段式等兩種計息方式，同時銀行還會收取相關手續費，如開辦費、帳戶管理費、徵信查詢費等等，手續費約為 3000 元~ 9000 元不等。因此，挑選信貸時，除了比較利率之外，也需要留意手續費高低，將其列入計算後，才是真正的貸款成本，也就是總費用年百分率。通常銀行會提供各項信貸商品的總費用率，民眾可以藉此貨比三家。申辦時，還必須問清楚各銀行是否有綁約限制，提前償還是否需要支付違約金，以及金額是多少，以免日後產生糾紛。

值得注意的是，坊間有不少信貸代辦公司，打著手續簡便、可以提高申貸成功機率，甚至是保證申貸成功的口號，吸引民眾委託代辦。然而，透過代辦公司申貸，費用較為高昂，有時候手續費甚至高達貸款金額 1 成~ 3 成，還得承擔個人資料被盜用、涉及偽造文書、信用受損的風險，得不償失。因此，申請信貸時，仍是透過銀行管道為宜，可以確保個資不被濫用，找到適合自己的信貸商品。

況且，目前銀行有提供簡單上手的網路申貸平台，以及專人諮詢，十分簡便。例如玉山銀行 e 指信貸，從申請、補件、對保、款項撥付，全程皆可透過線上申辦，讓民眾不用出門，24 小時都能申請，最快 1 個工作天就能知道審核結果，最快兩小時即可撥款，非常便利，根本無需假手他人。

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