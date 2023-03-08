聯強去年每股賺9.44元寫次高 擬配3.5元現金股利

聯強 (2347-TW) 去年受到大環境衝擊，稅後純益降至 157.49 億元，年減 8.82%，每股純益 9.44 元，不過仍寫歷史次高。董事會也通過股利政策，擬配發每股 3.5 元現金股利，以今日收盤價 64.3 元估算，殖利率 5.4%。

聯強去年第四季營運方面，營收為 1115 億元，季增 2.5%、年減 10%；毛利率 4.57%，季增 0.59 個百分點、年增 0.48 個百分點；營益率 2.56%，季增 0.71 個百分點、年增 0.29 個百分點；稅後純益 24.64 億元，季減 70.53%、年減 19.24%，每股純益 1.48 元。

聯強去年全年營收 4246 億元，年增 3.9%；毛利率 4.2%，年減 0.1 個百分點；營益率 2.15%，年減 0.13 個百分點；稅後純益 157.49 億元，年減 8.82%，每股純益 9.44 元。

聯強表示，去年受到通膨、升息、地緣衝突等因素影響，終端消費與企業投資從下半年開始明顯趨於保守，造成市場需求急凍，對企業的經營帶來挑戰，公司超前佈署，自疫情前即全力進行營運體質改造與推動數位轉型，因此即使去年下半年遭遇市場逆風，營收、獲利仍能持續創高。

去年各產品線表現方面，商用加值全年營收 1257 億元，年增 17%、資訊消費營收 1449 億元，年減 13%、通訊營收 157 億元，年減 5%、半導體營收 1383 億元，年增 16%。