〈聯強法說〉年底恐面臨上游塞貨 庫存水位明年Q2恢復正常

聯強 (2347-TW) 今 (7) 日召開法說，事業開發暨策略副總裁杜書全表示，第四季雖然受惠中國雙 11 帶動，加速庫存去化，不過年底會面臨上游客戶塞貨，預期第四季庫存天數僅小幅降低，明年第二季才會回到正常、健康水位。

聯強第三季庫存天數 87 天，比第二季增加兩天，杜書全解釋，比重最高的是 PC、NB，另外商用加值業務因網路產品沒有完全到貨，加上大型專案時程遞延，導致成品難以出貨，整體庫存天數增加。

杜書全表示，商用加值的大型標案，因生產端出現問題，包括高階交換器、無線網路、資安等相關網路產品持續有缺貨，預計年底有機會好轉、滿足客戶需求，同時推升業績走揚。

杜書全指出，10 月的庫存天數已經下降，主要是反映中國雙 11 提前開始消化庫存；另一方面，上游客戶為了達成業務指標，公司處於中間供應鏈必須承受塞貨壓力，不過目前無法預測塞貨量，整體第四季庫存仍會比第三季下降。

他認為，明年第一季需要消化年底的塞貨庫存，預計庫存天數有望降至 50 天左右，第二季則有機會恢復至健康水位，約 45-50 天。

至於終端 PC、NB 銷售策略方面，杜書全說，有些市場祭出削價競爭，仍無法刺激銷售，只能積極強化市場涵蓋率，而可以透過降價提升銷售的市場，目前產品降幅達 10-15%。