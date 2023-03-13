聯強商用、半導體事業成長 全年營運優於去年

聯強 (2347-TW) 今 (13) 日召開法說，展望今年，事業開發暨策略副總裁杜書全表示，今年成長動能將來自商用與半導體事業，預期第二季營運會開始恢復，下半年則會大幅成長，全年營運有望優於去年，毛利率則維持 4% 以上水準。

杜書全坦言，第一季營運非常辛苦，加上去年同期各地區都有成長、表現不俗，墊高基期，今年第一季營運相較去年同期會大幅衰退，不過隨著各廠商積極競爭市場，大環境問題獲得解決，第二季營運會開始回穩，有望恢復正成長，大幅成長則要等到下半年。

此外，過去上、下半年營收佔比約 48：52，今年因第一季有很大的落差，佔比變化會比較極端，預估落在 42-43：57-58。

各產品線表現方面，杜書全指出，雖然今年消費性產品會大幅衰退，不過商用、半導體業機會有不錯的成長，將推升全年營運優於去年。

針對毛利率，杜書全說，過去幾年站穩 4% 以上，主要受惠產品組合調整有成，預期今年在商用、半導體業績挹注下，整體毛利率有望維持過往水準；另外公司近年營運體質精實，預期今年費用將大幅下降。

多數研調公司對於今年半導體產業看法保守，不過聯強卻樂觀看待，對此，杜書全回應，由於旗下 MSP 營運服務平台策略奏效，尤其過去幾年供應鏈出現劇烈變化，聯強藉由 MSP 營運服務平台的新服務模式，獲取更多新客戶，因此對於半導體事業也有信心。