〈台股盤後〉台積電拉尾盤+中小型股撐腰 黑翻紅站回短均

半導體雙雄拖累今 (17) 日盤中指數承壓，不過台積電拉尾盤由黑翻紅，加上中小型股表現強勁支撐下，指數終場小漲 34.12 點、或 0.21%，至 15963.55 點，站上五日均線，成交量達 2459 億元。

電金權值股表現方面，台積電尾盤買盤進場、上漲 4 元至 520 元，守住季線位置，聯電則上漲 1.36%，不過，聯發科遭美系券商降評並下調目標價，早盤一度跌破 700 元關卡跌破年線，終場跌 5.21% 站回年線、半年線。

高價股漲跌不一，大立光跌深反彈今上漲 3.16%，譜瑞 - KY 上漲 2.76%、信驊上漲 2.18%、力旺上漲 1.96%，保瑞、穎崴上漲 1% 以上；祥碩漲多回檔下跌 4.87%，旭隼、世芯 - KY、亞德客 - KY、創意、富邦媒皆下跌超過 1% 以上。

中小型股今日表現強勁，其中資金追逐綠能、充電樁概念股，樂事綠能、飛宏亮燈漲停，僑威漲逾 8%，康舒、永崴投控皆漲逾 5%，森崴能源 4.76%，士電 4.19%、中興電 3.32%、華城 2.53%。

資訊軟體族群強勢表態，智聯服務、凌群、資通、驊宏資、虎門科技、叡揚、普鴻攻上漲停，零壹、展碁國際漲半根停板；生技族群也多檔強勢，南光漲停，近期切入新藥市場的三福化也漲逾 9%，視陽漲逾 7%、和康生 4.6%。

另外，化工族群也表現亮眼，新應材、長興漲逾 7%、中華化 5.4%，台苯 4.4%、勝一 2.33%；而低軌衛星族群也表現不俗，星通攻上漲停，台揚漲 5.9%，明泰漲 2.04%、耀登 1.86%。

