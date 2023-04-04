〈Q2產業前瞻〉新藥廠陸續完成收案 推進臨床試驗

國內新藥廠持續推進臨床試驗進度，預計第二季陸續完成收案，包括仁新 (6696-TW) 斯特格病變新藥 LBS-008 三期試驗最快 4 月前完成收案，後續將規劃期中分析，昱展新藥 (6785-TW)、瑩碩 (6677-TW) 開發的新藥也將展開試驗。

仁新針對斯特格病變 (STGD1) 進行全球三期臨床試驗，包括在美國、英國、德國、比利時、瑞士、香港、台灣和澳洲等地，預計最快 4 月前完成收案 60 人，後續用藥治療與觀察期約 2 年，預計 2025 年中會完成臨床。

斯特格病成因複雜且為遺傳疾病，導致成人和兒童的中央視力模糊、甚至喪失，屬於罕見疾病，以美國市場來看，約有 3 萬名患者，由於尚未有核准藥物，患者年醫藥費達 5-8 萬美元。

昱展新藥旗下長效緩釋藥物 ALA-1000，為長效 3 個月皮下注射針劑，已與美國 FDA 完成臨床三期前會議 (End-of-Phase 2)，隨著完成國際授權，後續將由授權夥伴展開三期臨床試驗，有機會今年上半年提出正式文件。

瑩碩則有許多臨床開發案持續進行中，包括與祥翊的第一個合作品項，是治療嚴重痤瘡軟膠囊皮膚專科用藥，預計今年上半年將展開生體相等性 (BE) 試驗；與霖揚合作首個治療思覺失調症長效奈米針劑產品，也有機會在今年挺進 BE。