長聖異體間質幹細胞治療急性心肌梗塞 在台啟動二期臨床

長聖 (6712-TW) 今 (24) 日公告，旗下異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01) 治療急性心肌梗塞，獲得台灣衛福部食藥署 TFDA 核准進行二期臨床試驗，也是台灣首家進入二期臨床試驗的異體細胞治療急性心肌梗塞業者。

WHO 公布《全球健康評估》資料指出，心臟病仍是奪命之冠，在過去的 20 年中心臟病一直是全球主要的死亡原因，從 2000 年以來，心臟病死亡人數增加 200 萬人以上，2019 年已接近 900 萬人，佔死亡總數的 16%。

而急性心肌梗塞病人即使打通阻塞血管後，仍有 2 到 4 成病人會發展成心臟衰竭，為解決心肌梗塞病人心臟功能不全，長聖研發團隊以異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01) 雙途徑注射治療受損心臟。

長聖的一期臨床試驗共有 8 名受試者接受異體臍帶間質幹細胞治療，其中 6 人完成 1 年以上追蹤，沒有任何一人發生排斥或治療相關的副作用或不良心血管事件，並完成安全性評估；二期試驗將擴大驗證優化細胞移植劑量與幹細胞治療效果。

董事長劉銖淇表示，未來再生醫療雙法規通過後，長聖的 UMSC01 細胞可從個人化治療轉向立即可用的異體細胞治療 (off-the shelf)，並大幅降低患者支出負擔費用。